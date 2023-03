La grandine distrugge il campo di tulipani, il pianto di Savino sul web: «E' finita»

La grandine distrugge il campo di tulipani della Cascina Savino. Il proprietario, il floricoltore Giuseppe Savino si sfoga sul web: «​È finita» dice in un video postato sul suo profilo. Il pianto e le lacriome di Giuseppe hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. L'azienda, che si trova a Foggia, sulla via di manfredonia è da sempre un'attrazione turistica.

Le parole di Giuseppe

«Sta grandinando, i tulipani non ci sono più. È finita», dice Giuseppe con la voce rotta dal pianto. Un danno economico non indifferente dovuto al maltempo che, come annunciato, si è abbattutto sulla Puglia, a macchia di leopardo.

La cascina

Cascina Savino è un'azienda agricola florovivaistica che oltre a coltivare tulipani ha inventa un format di raccolta aperto agli utenti che consente - acquistando dei biglietti - non solo di comprare i tulipani ma di trascorrere una giornata in cascina tra visita della struttura e raccolta dei fiori. E, in un momento di così grande dolore per il proprietario della struttura che ha visto vanificato tutto l'impegno, c'è chi ha già chiesto il rimborso dei biglietti scatendo l'ira del web.