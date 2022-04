Maltempo, in Puglia la Protezione civile dirama l'allerta gialla: possibili raffiche di burrasca e mareggiate

Non cessa il maltempo e la primavera stenta a ingranare la marcia in Puglia. Secondo quanto riportato dalla Protezione civile su tutta la regione si abbatteranno nelle prossime ore «venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte in particolare sui settori costieri e mareggiate lungo le coste esposte».

APPROFONDIMENTI LECCE Pasquetta rovinata dal maltempo: saltano gli eventi. Ecco quali

L'allerta

Il bollettino diramato dalla Protezione civile è a partire da domani giovedì 21 aprile: l'allerta meteo gialla per vento forte riguarderà tutte le province, determinando così mareggiate.

Nello specifico secondo quanto riportato nel bollettino della Protezione civile, sono previsti dalle ore 03:00 di domani, giovedì 21/04/2022 e per le successive 24-30 ore di venti: forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte in particolare sui settori costieri e mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta meteo sarà attiva nella stessa fascia oraria.