Maltempo, treni cancellati o in ritardo: disagi per i collegamenti con la Puglia. Tutti gli aggiornamenti

Il maltempo che sta sferzando Marche ed Emilia Romagna mette in ginocchio i collegamenti ferroviari da e per la Puglia. Giornata difficilissima quella che i viaggiatori di Trenitalia stanno vivendo, tra cancellazioni, ritardi e cambi di tragitto. La pioggia abbondantissima, le esondazioni che stanno interessando l’Alto marchigiano e le provincie romagnole hanno messo in seria difficoltà il traffico dei treni lungo tutta la dorsale adriatica, la quale risulta al momento non percorsa nel tratto compreso tra Bologna Centrale e Pescara. Una situazione che si è presentata già complicata dal primo mattino, e che è andata a peggiorare con il passare del tempo.

Sono stati tanti i convogli cancellati durante la giornata, molti dei quali diretti verso Bari e Lecce o in partenza dalle stazioni pugliesi in direzione delle grandi città del Nord.

Altri convogli, che pure sono riusciti ad percorrere la strada ferrata lungo l’Adriatico sono arrivati a destinazione accumulando notevoli ritardi sulla normale stagione di marcia.

Con la chiusura della dorsale adriatica, i treni a lunga percorrenza da e verso il Tacco d’Italia sono stati poi dirottati lungo la tratta Firenze-Roma – Caserta – Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90’.

Al momento, ad esempio, si segnalano 80’ di ritardo per il FrecciaRossa partito da Lecce alle 12.06 e con capolinea Torino Porta Nuova; viaggia con 57’in più sulla tabella di marcia ideale il FrecciaRossa 8811 partito da Milano Centrale alle 13.03, quasi 100 i minuti di ritardo accumulati da quello previsto sulla stessa tratta e partito dalla stazione del capoluogo lombardo alle 14.05.