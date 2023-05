Allerta vento in Salento: chiudono parchi, giardini pubblici e cimiteri/Ecco dove

Continua l'allerta vento della Protezione civile sul Salento almeno fino alla serata. Pertanto, il Comune di Lecce ha disposto la chiusura per l'intera giornata di oggi del parco comunale "Coni", del "Galateo", oltre che del cimitero e della villa comunale.

L'ordinanza a Gallipoli

Stessa cosa a Gallipoli. Il sindaco, Pippi Mellone, con un'ordinanza ha disposto la chiusura, dal pomeriggio fino alle 20 di stasera, di parchi, giardini pubblici e cimitero, che rimarrà aperto soltanto per i servizi necessari al ricevimento delle salme.

Il bollettino

La Protezione civile nel Bollettino della situazione in Puglia aveva annunciato per tutta la giornata «venti da forti a burrasca, con rinforzi lungo le zone costiere e possibili mareggiate». Il consiglio qundi è di non sostare su strade alberate o nelle vicinanze di tensostrutture, impalcature, gazebo e balconi.