Temporali e bombe d'acqua, la Puglia nella morsa del maltempo. La situazione

sotto controllo.



Leggi anche

L'ALLARME ARANCIONE LANCIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE PUGLIESE

Leggi anche:

ASFALTO BAGNATO, TAPONAMENTI SULLA TANGENZIALE OVEST DI LECCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ondata di maltempo su tutta la Puglia, come nel resto delle regioni meridionali. L'allarme "arancione" lanciato ieri dalle prefetture si è rilevato concreto. Dalle prime della mattinata di oggi piove su quasi tutta la regione.Un violento nubifragio ha creato allagamenti e disagi nel tarantino. Piove ininterrottamente da diverse ore e in alcuni centri della provincia, come Laterza e Ginosa, le scuole sono chiuse per ordinanza sindacale. Numerose le segnalazioni e le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale in tutta la provincia. Gli allagamenti hanno reso alcune strade impraticabili e la circolazione stradale è rallentata.Piove anche nel Leccese, sia in città che nel resto della provincia. Per il momento non si segnalano allagamenti, ma la pioggia ha reso viscido l'asfalto e si sono registrati numerosi incidenti di lieve entità. In particolare sulla tangenziale ovest di Lecce, dove un maxitamponamento senza feriti gravi stamani ha causato problemi al traffico.Un violento acquazzone ha colpito stamani il capoluogo regionale, provoicando allagamenti e disagi diffusi in tutta la città. Traffico rallentato e qualche incidente di scarso rilievo. Ai vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta con i suoi due bambini bloccata nell'auto in panne nei pressi di una rotonda sulla strada per. Mentre aun fulmine ha colpito alcune balle di fieno in campagna, provocando un incendio per il quale è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Piove anche in provincia di Brindisi, la situazione per il momento è