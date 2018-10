Strade allagate e fulmini Si teme una seconda ondata: scuole chiuse a Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi e paura per la violenta ondata di maltempo che pur lambendo il Brindisino ha provocato numerosi problemi. Colpiti in modo particolare i paesi della collina, tra Cisternino, Ceglie e Villa Castelli dove sono caduti in media 50 millimetri di pioggia.È andata meglio a Brindisi dove la piggia è caduta a lungo ma senza particolare intensità, circostanza che ha potuto limitare i disagi. Qualche problema al traffico all'ora di uscita dalle scuole. Il sindaco di Francavilla Antonello Denuzzo in vista del perdurare delle difficili condizioni meteo ha disposto per oggi la chiusura delle scuole.Il maltempo è stato accompagnato da fulmini che in alcune zone hanno provocato la momentanea interruzione di energia elettrica. Nella zona di Fasano oltre agli ormai consueti terreni allagati e disagi alla viabilità attimi di paura si sono vissuti in un appartamento a Pezze di Greco a causa di un fulmine che ha causato un principio d'incendio. La saetta ha colpito, intorno alle 5 di ieri mattina, l'antenna di un'abitazione in corso Italia e tramite il cavo è giunta al televisore, posizionato in soggiorno, incendialo. In casa c'era solo la proprietaria, una 85enne, che, spaventata, ha chiesto aiuto. Alcuni vicini hanno provveduto a spegnere le fiamme ancora prima dell'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno poi messo in sicurezza l'impianto. Ad essere maggiormente colpita dalla furia della pioggia è stata la zona costiera e in particolar modo Torre Canne dove le precipitazioni hanno causato allagamenti con conseguenti problemi alla viabilità. Disagi anche a Pozzo Faceto dove il sottopasso ferroviario che collega la frazione a Torre Canne si è allagato ed è diventato pressoché impraticabile. Solo con il trascorrere delle ore e con il miglioramento delle condizioni meteo la situazione si è normalizzata.La bomba d'acqua autunnale non ha risparmiato Ceglie. Per l'ennesima volta la pioggia, caduta in abbondanza, ha causato l'allagamento di via 2 Giugno, situata nella zona industriale, creando non pochi disagi alla circolazione dei veicoli e dei residenti della zona. Per questo la titolare di una palestra, che si affaccia proprio su quella strada, ha protestato su Facebook, pubblicato una foto della situazione e un commento: «Buongiorno, Per raggiungere la palestra munirsi di canotto. È uno schifo. Uno schifo totale. Inviterei i cegliesi a venire in via 2 Giugno (zona industriale) a fare una foto a questo disagio che ormai viviamo da anni». Come lei anche altri cittadini hanno segnalato allagamenti e disagi nei pressi di via Due Colonne e della circonvallazione Nord Est. Gli allagamenti si creano ogni volta che si registrano abbondanti precipitazioni sulla cittadina messapica. E così i residenti e i titolari delle attività che si trovano nelle zone interessate sono costretti a fare i conti con i disagi del caso. Per questo più di un cittadino ha chiesto un intervento del sindaco Luigi Caroli per risolvere i problemi annosi. E ieri, in consiglio comunale, il consigliere di minoranza, Riccardo Manfredi, ha presentato una nuova un'interrogazione, chiedendo al primo cittadino e all'Amministrazione comunale di intervenire in via 2 Giugno per evitare nuovi allagamenti.Lampi, tuoni e pioggia abbondante per tutta la mattinata con allagamento di terreni e strade anche a Cisternino dove peraltro si è assistito ad un brusco calo della temperatura. In difficoltà la frazione di Casalini per la mancanza di energia elettrica che ha mandato in tilt uffici pubblici e attività commerciali. Traffico intasato, come spesso accade, lungo l'arteria principale per Cisternino.Nel pomeriggio la forza circolare del maltempo si è affacciato nelle zone interne di Francavilla, Oria in modo particolare e Torre. Le previsioni indicano ancora maltempo mentre la Protezione civile ha diramato un allerta arancione per la Puglia centro-meridionale.