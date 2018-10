Asfalto bagnato, tamponamenti sulla tangenziale ovest di Lecce. Disagi per il traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grossi disagi per il traffico, stamani sulla tangenziale ovest di Lecce, a causa di una serie di tamponamenti favoriti dall'asfalto reso iscido dalla pioggia. Non ci sono stati feriti gravi, ma le auto coinvolte hanno occupato la carreggiata provocando lunghe code. In particolare, disagi nei pressi dell'uscita per la statale Lecce-Maglie, a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte numerose auto. Un incidente, di minore entità, è stato segnalato nei pressi della galleria, sempre sulla tangenziale ovest.