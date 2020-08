Maltempo, è allerta arancione fino a domani. Nubifragio sul Salento centro-orientale - La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:51

Dopo i rovesci di ieri, oggi l'allerta passa da gialla e arancione nel Salento , Il cielo, plumbeo un po' ovunque nella provincia leccese, promette forti temporali e la Protezione civile , che ha già diramato l'allarme e attivato le postazioni di soccorso, avvisa: «Prudenza, soprattutto per chi deve mettersi alla guida».Ieri nel Salento come nelle province di Brindisi e Taranto il maltempo ha provocato allagamenti e devastazione, in particolare lungo il litorale dove gli stabilimenti balneari sono stati in qualche caso distrutti. Danni anche alle attività commerciali e alle abitazioni, con scantinati e depositi allagati.Nubifragio in corso, come rendono noto i meteorologi di SuperMeteo-Centro Meteo Salento. Colpita dalla pioggia battente, in particolare, la zona centro-orientale della provincia più a sud di Puglia, come dimostrano le rilevazioni radar della Protezione civile.