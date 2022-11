Lotto e Superenalotto, in Puglia vinti migliaia di euro

Il Lotto premia la Puglia: come riporta Agipronews, a Taranto sono state centrate due vincite, una da 46.250 euro e una da 12.900 euro, per un totale di quasi 60mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 908,7 milioni dall'inizio dell'anno.

Vincite anche al Superenalotto

La Puglia torna sui radar del SuperEnalotto: nel concorso del 5 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 40.350,77 euro. La giocata vincente è stata registrata nell’esercizio di via Vecchia Barletta 143 ad Andria, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 302,5 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.