SuperEnalotto e 10eLotto, in Puglia vincite record tra Salento e Taranto

Festa in Puglia grazie al 10eLotto, con vincite complessive per 90mila euro. Come riporta Agipronews, a Galatone, in provincia di Lecce, sono stati vinti 50mila euro con un 9 Oro, mentre a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e a Taranto sono stati messi a segno due 9 da 20mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Premi anche dal SuperEnalotto

La Puglia torna a sorridere anche con il SuperEnalotto: nel concorso del 29 ottobre sono stati centrati due “5” del valore di 39.494,21 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di via del Mare 5 a Brindisi mentre la seconda è stata centrate nel tabacchi di via Giovanni Paolo II 3 a Lecce.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 298,5 milioni di euro – il montepremi più alto nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.