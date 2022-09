Lotto e 10eLotto premiano la Puglia: vincite per quasi 240mila euro negli ultimi giorni

Settimana tutta d'oro per la Puglia quella che sta per concludersi: Lotto e 10eLotto hanno distribuito a quattro fortunati vincitori quasi 240mila euro.

Il 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di martedì 13 settembre premia la Puglia: come riporta Agipronews, infatti, in regione sono state centrate vincite per 200 mila euro. La prima giocata vincente ha premiato un giocatore di Barletta che con un 9 Doppio Oro ha centrato un premio da 100 mila euro, mentre l’altra, dello stesso valore, è arrivata a Taranto. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Il Lotto

La Puglia torna protagonista anche al Lotto: nel concorso di giovedì 15 settembre, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 37.500 euro. La prima da 23.750 euro a Polignano a Mare, in provincia di Bari, è arrivata con tre ambi e un terno mentre la seconda premia un giocatore di Taviano, in provincia di Lecce, dove è sono stati centrati quattro ambi e un terno per un premio di 13.800 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,85 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 756 milioni dall'inizio dell'anno.