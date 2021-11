VinciCasa premia Gallipoli: un fortunato ha vinto una casa e 200mila euro

La Dea Bendata ha baciato il Salento. A Gallipoli un fortunato, o una fortunata, ha vinto non solo 200mila euro ma anche una casa.

Il gioco della Sisal "VinciCasa" grazie al quale vinci un premio se indovini 5, 4, 3 o 2 numeri della combinazione vincente (centrando 5 numeri, vinci un premio da 500.000€, di cui 200.000€ in denaro e la parte restante per l'acquisto di una o più case da scegliere in tutta Italia) nell'estrazione di mercoledì 3 novembre ha "regalato" una casa + 200 mila euro a Gallipoli.

La vincita nel Salento

Il "5" è stato centrato a Gallipoli, in provincia di Lecce, nel punto vendita Sisal Perrone Alessandro di via Bari. La combinazione vincente è: 5, 9, 27, 31, 36.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 170 le case assegnate.

Per tentare bastano due euro e l'estrazione avviene ogni sera alle 20.