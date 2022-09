Dieci e Lotto: vincite per 200mila euro in Puglia

Puglia fortunata: vincite per 200mila euro al Dieci e Lotto. Il concorso del 10eLotto di martedì 13 settembre premia la Puglia: come riporta Agipronews, infatti, in regione sono state centrate vincite per 200mila euro. La prima giocata vincente ha premiato un giocatore di Barletta che con un 9 Doppio Oro ha centrato un premio da 100 mila euro, mentre l’altra, dello stesso valore, è arrivata a Taranto.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.