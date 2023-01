Covid, i contagi in Puglia calano del 40 per cento. Resta bassa la copertura vaccinale con la quarta dose

Oggi in Puglia si registrano 106 nuovi casi di positività al Covid su 2.108 test giornalieri per una incidenza del 5% (ieri 4,9%). Una persona è deceduta. I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 41, nella provincia Bat 10, in quella di Brindisi 13, nel Foggiano 11, nel Leccese 22, in provincia di Taranto 6. Sono residenti fuori regione altri 2 positivi. Dei 15.344 attualmente positivi 210 sono ricoverati in area non critica (ieri 208) e 10 in terapia intensiva (come ieri).

I contagi calano del 40 per cento

Nella settimana dal 20 al 26 gennaio, in Puglia c'è stato un calo significativo dei nuovi contagi pari al 40,8% rispetto alla settimana precedente, in parallelo quindi è diminuita l'incidenza pari ora a 66,6 casi ogni 100mila abitanti. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Sopra media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 7,8%, e in terapia intensiva, pari al 2,7%. Il calo maggiore in termini percentuali si è registrato in provincia di Lecce con il -50,2%.

Bassa la copertura vaccinale

Resta basso il numero di vaccinati anti Covid in Puglia con quarta e quinta dose: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe il tasso di copertura con quarta dose è del 23,7% contro una media nazionale del 30,7%; mentre il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 6,9% contro una media italiana del 13,5%). La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,4% (media Italia 10,9%); infine, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,5% (media Italia 12,2%).