Puglia, i dati del contagio promuovono la regione: cinque nuovi casi, zero nella provincia di Lecce. Sette i decessi La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:29

Scende ancora la curva del contagio in Puglia . I nuovi casi registrati sono 5, di cui zero nelle province di Bat, Lecce e Taranto. Mentre Brindisi registra tre nuovi casi, uno nel barese e uno nel foggiano. Sette i decessi: con Lecce che resta a quota zero e la Bat che regsitra il più alto numero di morti: 5 su sette totali.Ma i numeri del bollettino regionale, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono più che positivi. Oggi, (domenica 17 maggio) sono stati registrati 1.424 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:1 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;3 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Sono stati registratidecessi (di cui 3 avvenuti ieri e 4 risalenti a giorni scorsi): 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 91.035 test.Sono 1.892 i pazienti guariti.sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.379 così divisi:1.435 nella Provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat;622 nella Provincia di Brindisi;1.127 nella Provincia di Foggia;508 nella Provincia di Lecce;275 nella Provincia di Taranto;20 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.