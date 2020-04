Puglia, il contagio torna a salire: 38 nuovi casi. Due i decessi, ma aumenta in numero dei guariti (+26)

Ultimo aggiornamento: 16:21

Sale, seppur di poco, il numero dei contagi nella Regione Puglia , con un dato positivo: solo due i decessi registrati nella giornata di oggi. Salgono però i positivi a 120 nuovi casi rispetto agli 89 di ieri (sabati 18 aprile). Ma aumentano anche i guariti: 427.I dati arrivano dal bollettino della Regione base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, che informa che oggi domenica 19 aprile, in Puglia, sono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:35 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;27 nella Provincia di Brindisi;30 nella Provincia di Foggia;8 nella Provincia di Lecce;3 nella Provincia di Taranto,1 caso di cittadino fuori regione16 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.Due i decessi registrati: 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Brindisi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 42.598 test. Sono 427 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.529 così divisi:1.110 nella Provincia di Bari;335 nella Provincia Bat;485 nella Provincia di Brindisi;852 nella Provincia di Foggia;451 nella Provincia di Lecce;242 nella Provincia di Taranto;27 attribuiti a residenti fuori regione;27 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.