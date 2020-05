​Giuseppe Conte, stasera il discorso alle 19.45 sulla Fase 2

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà in conferenza-stampa dopo le 19.45. Attesa per stasera, indicativamente dopo le 19.45, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm. Tornano anche i giornalisti a palazzo Chigi, sono stati individuati spazi per garantire la sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 19:25

