Puglia, contagio ai minimi termini. Due i decessi e sale il numero dei guariti La mappa

L'onda lunga del contagio ai minimi termini prosegue. Sono appena 8 - incremento giornaliero dello 0,18% - i nuovi casi registrati in tutta la Regione con il numero dei tamponi che tuttavia resta alto: 1924 e un rapporto positivi/tamponi di 0,42%. Due i decessi uno in provincia di Bari e uno in provincia di Lecce. Sempre sostenuto il numero quotidiano dei guariti che sale a 1807. E sale anche il numero degli attualmente positivi: 2.104.I numeri sono quelli del bollettino della Regione Puglia stilati sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro; oggi (sabato 16 maggio) sono stati registrati 1.924 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:2 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;1 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Sono stati registratidecessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 89.611 test.Sono 1.807 i pazienti guariti.sono i casi attualmente positivi.LEGGI ANCHE: ​​Virus: in Italia 153 morti, il numero più basso da inizio lockdown. I guariti sono 2.600 Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.374 così divisi:LEGGI ANCHE: Virus, pagelle delle Regioni. Fase 2, Lazio promosso. Allerta per Lombardia, Umbria e Molise. "Promossa" la Puglia 1.434 nella Provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat;619 nella Provincia di Brindisi;1.126 nella Provincia di Foggia;508 Lecce nella Provincia di Lecce;275 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.