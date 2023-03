Emergenza Covid, sono 42 i nuovi positivi registrati in Puglia

Sono 42 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore in tutta la Puglia. Il dato è emerso dal numero di

1.692 test giornalieri registrati in tutta la Regione nelle ultime 24 ore, con una incidenza che scende al 2,4%. Fortunatamente nell'ultimo bollettino riferito all'emergenza Coronavirus non ci sono vittime. Attualmente stando ai dati diffusi dalle Asl pugliesi sono complessivamente 1.787 le persone attualmente positive. 75 sono ricoverate in

area non critica e 3 in terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri. Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 14; Bat, 1; Brindisi, 6; Foggia, 4; Lecce, 13; Taranto, 4.