In Puglia altri 243 contagi, il tasso di positività è dell'1,2%

Stabile la situazione contagi in Puglia. Stando al bollettino regionale quotidiano, nelle ultime 24 ore ci sono stati 243 nuovi positivi, su 20.235 tamponi, per un tasso di positività dell'1,2%. Non ci sono stati decessi.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi provincia per provincia: 47 a Bari, 11 nella Bat, 25 a Brindisi, 55 a Foggia, 57 a Lecce, 42 a Taranto. A questi si aggiungono cinque residenti fuori regione e uno dalla provincia non definita.