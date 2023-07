La valigia come una battaglia. Si vince badando ai dettagli

Quando partite, portate poco: un bagaglio ingombrante può rovinarvi la vacanza. Ecco tutti i "tips" per la valigia perfetta

La scelta

Mettete in valigia capi che non si stropicciano facilmente e, una volta arrivati a destinazione, non lasciateli per pigrizia in valigia ma fateli “respirare” su una stampella in modo che recuperino la linea.

I doppioni

Conviene, prima di partire, organizzare gli abiti scelti sul letto e andare a togliere i doppioni. Una giacca a vento è l’alleato di ogni buon viaggiatore.

Gli accessori

Optate per la semplicità e scegliete un colore di base (nero o blu in inverno? Bianco in estate?) su cui giocare con gli accessori. Questo vi assottiglierà la valigia.

I souvenir

Un altro punto da tenere presente è quello di non riempire completamente la valigia se sapete di amare gli acquisti in viaggio. Lasciate dello spazio alla partenza, vi può tornare molto utile al ritorno.

I vestiti

Mettete gli indumenti piccoli negli angoli e nei bordi e, per ottimizzare, mettete la biancheria dentro il collo delle camicie in modo da non schiacciarlo.

I jeans vanno arrotolati, mentre piegate gli altri pantaloni al di sotto del ginocchio; in alternativa, stendete i pantaloni sul fondo e lasciate la parte in eccesso fuori della valigia: li ripiegherete alla fine, a chiusura di tutti i capi.

La giacca

Se vi recate in viaggio per lavoro, la giacca è fondamentale sia per l’uomo che per la donna, ma in valigia non va mai abbottonata: sovrapponendo il lato destro a quello sinistro, i capi normolinei manterranno la piega.

Le scarpe

Mettere le scarpe e gli oggetti nella parte più vicina alle rotelle, fa risparmiare volume.

Le scarpe vanno messe in valigia avvolte in sacchetti di panno (in subordine in buste di plastica); per non deformarle, infilatevi dentro le calze: avrete così guadagnato spazio.

Cosmetici e medicinali

Nelle tasche della valigia inserite i cosmetici (finalmente i campioncini hanno una loro dignità) ed eventuali medicinali. Pochi, evitate di portarvi la farmacia domestica e fare gli ipocondriaci.

Libri e scarpe

Ricordate che libri e scarpe sono gli oggetti che solitamente pesano di più. In viaggio un libro non letto è affascinante, scarpe nuove e non collaudate possono essere un incubo.

L'indirizzo

Non dimenticate la targhetta con le vostre generalità e l’indirizzo.

Il galateo

Ricordate che un gentiluomo aiuta sempre una signora a caricare la valigia.