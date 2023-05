Da Bari a Napoli in treno con due scali. vertice con Salvini. Ma Decaro chiede il collegamento diretto

Da Bari a Napoli in treno con due scali, il progetto è ancora in via sperimentale. L'ipotesi, soltanto una delle tante per accorciare i tempi, è quella di unire le due città del Mezzogiorno nel più breve tempo possibile tramite due scali, con una coppia di intercity. Se n'è parlato durante l'incontro al Ministero dell'Interno con il ministro Matteo Salvini, i tecnici di Ferrovie dello Stato, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e quello di Napoli, Gaetano Manfredi.

L'ipotesi

L'ipotesi è attualmente allo studio del gruppo FS.

Nelle prossime settimane si procederà con un ulteriore approfondimento sugli orari, con uno studio di fattibilità da parte di Ferrovie e Rfi che, una volta acquisiti i pareri tecnici, permetterà di far partire il collegamento. Il tratto sarà completato, secondo i piani, entro il 2024, mentre l'intero percorso, da cronoprogramma, dovrebbe essere operativo entro il 2027.

Le parole di Decaro

«Oggi il ministro Salvini e il gruppo di Ferrovie dello Stato ci hanno innanzitutto riconosciuto un diritto - ha dichiarato il primo cittadino barese - il diritto per due capitali del sud Italia di essere collegate in maniera diretta senza scali, in attesa che si termini il progetto dell’alta capacità Bari Napoli, su cui pure abbiamo ricevuto rassicurazioni per la consegna di un primo lotto entro dicembre 2024».