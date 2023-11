Bonus mobili ed elettrodomestici, cosa cambia con le nuove regole nel 2024: gli importi e come fare domanda

Il prossimo anno continuerà ad essere disponibile il bonus mobili ed elettrodomestici, ma cambieranno gli importi. Lo sconto, infatti, si ridurrà, applicandosi a una soglia economica più bassa. La scelta di prorogare il contributo per elettrodomestici e mobili per la casa con la Manovra ha trovato il favore di tutta la maggioranza di governo, ma le associazioni di categoria criticano la riduzione del contributo. Le procedure per fare domanda e ottenere il contributo rimangono invece sostanzialmente le stesse. Vediamo nel dettaglio come funziona l'aiuto il prossimo anno e come si può richiedere.