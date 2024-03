Pensione anticipata per i lavori usuranti: quali sono e come fare domanda entro il 1° maggio

Ancora poco più di un mese. È il tempo a disposizione per fare domanda per la pensione anticipata in caso di lavori notturni e usuranti. È stata infatti confermata dall'Inps per il 1° maggio 2024 la scadenza per l’invio delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti e notturni, ma questo solo per chi matura nel corso del 2025 il diritto alla pensione agevolata. La misura vale per gli addetti che svolgono lavori faticosi e pesanti e che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno. Vediamo nel dettaglio come fare domanda per questa forma di pensione anticipata.

Pensioni, uscita anticipata e quattordicesime: il pacchetto vale circa 1,5 miliardi