Impiegati, operai e stagisti: quasi 600 offerte di lavoro per questa settimana in Puglia. Gli annunci

Lavoro: che sia una prima esperienza o la ricerca di una posizione migliore, anche questa settimana in Puglia ci sono diverse offerte adatte a chi cerca un impiego nelle province di Brindisi e Taranto. Turismo, sanità, pulizie o posti per laureati: non resta che scorrere gli annunci e cercare l'offerta più adatta al proprio profilo.

Nel Brindisino sono 63 le aziende che assumono, per un totale di 526 profili ricercati. Nel Tarantino, invece, 27 annunci per un totale di 44 figure ricercate.