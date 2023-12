Carta spesa “Dedicata a te" confermata nel 2024, cosa cambia: a chi spetta il bonus? I requisiti, quanto vale e cosa si può comprare

“Dedicata a te” confermata anche nel 2024. Con la manovra per il prossimo, il governo Meloni ha confermato i fondi per la carta acquisti spesa solidale. E' una card prepagata rivolta alle famiglie con un Isee al di sotto dei 15mila euro, che si può utilizzare per acquistare diversi prodotti alimentari di prima necessità. Il bonus è di 382,50 a famiglia. Vediamo dunque cosa cambierà da gennaio 2024.