Pensioni, Quota 103 e Opzione Donna: ecco come presentare domanda, le nuove modalità

Novità per la pensione anticipata. L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 con le indicazioni per presentare richiesta per Quota 103 e Opzione donna. Il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione delle domande per queste tipologie di pensione.

Pensioni febbraio, quando arrivano i pagamenti? Cedolino e nuovi importi dell'assegno con la rivalutazione: cosa sappiamo. Versamenti da oggi