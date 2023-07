Multe e cartelle esattoriali, ecco come come controllare i debiti da pagare all'Agenzia delle Entrate. La guida

Si chiama "pace fiscale" la nuova proposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che prevede un possibile taglio delle cartelle esattoriali. Secondo il numero uno della Lega «occorre liberare migliaia di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle Entrate». Una frase che ha scatenato le polemiche tra maggiorana e opposizione, con il Pd e il M5s che parlano di politiche che favoriscono evidentemente l'evasione fiscale. In ogni caso il piano del ministro è un taglio dei debiti con il fisco che non si riescono a sanare da anni.

«Gli evasori totali - ha spiegato il ministro dei Trasporti - per me possono andare in galera e buttare la chiave ma se qualcuno ha un problema fino a 30mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto». Ma come si fa a controllare se si hanno debiti pendenti con il fisco? Avvisi permettendo, come si verifica la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate. Vediamolo in questa guida.