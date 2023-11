Molti di noi hanno ancora negli occhi le lacrime di gioia di Nicoletta Manni, la trentaduenne salentina nominata prima ètoile della Scala. La danzatrice, icona di come i sogni si possano realizzare anche partendo dall'estrema periferia, ci introduce nel mondo ampio e multiforme della danza. Mettendo da parte il percorso di Nicoletta, possiamo imbatterci nel panorama ricco e variegato della realtà pugliese, dove si prova a spiccare il volo non solo con scarpette e tutù. E dove anche la contemporanea ha le sue punte di diamante.



Da circa 10 anni esiste infatti il Network Internazionale Danza Puglia, una rete che mette insieme, facendo in modo che la perifericità non sia un handicap, un nutrito gruppo di attività formative legate alla danza contemporanea. Scuole, accademie e associazioni sono legate dal sogno di Ezio Schiavulli, che dopo l’esperienza francese ha deciso di riversare in Puglia quanto appreso. Con la sua associazione, Riesco, il danzatore e coreografo organizza ogni anno anche un festival dedicato alla formazione, alla permanenza e al coinvolgimento delle realtà locali. Il tema di quest'anno è “tessere trame”, un proposito non solo ideale legato alla fisicità dei corpi ma anche pragmatico. «L'idea del network nasce dieci anni fa – spiega Ezio Schiavulli - dopo essermi ritrovato in Puglia per motivi personali ma mantenendo il ponte con la Francia. Lì avevo sviluppato sia l’attività di danzatore sia quello di operatore culturale. Quando sono tornato ho avviato quasi una sorta di indagine conoscitiva su una realtà complessa in cui intendevo entrare in punta di piedi. Nel 2014 è iniziato questo processo, che mette insieme i problemi incontrati da tutte le realtà del territorio e tenta di dare una risposta organica. Ogni scuola di danza -prosegue Schiavulli - è un’azienda a sé e questo portava con sé anche una certa dose di competizione, frutto di un riflesso falsato della danza professionale. Da qui l’idea di creare un network, partendo dall’identità stessa della danza, promuovendo il confronto tra le realtà locali quelle in arrivo da fuori». Il network è partito da tre scuole di danza (a Bari, Bitonto e Gravina”. Poi la rete è arrivata a 29 strutture durante il Covid e pian piano il progetto è diventato un bacino di formazione e informazione.

Le dichiarazioni