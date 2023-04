Una serata dedicata a tutte le migliori sfumature della danza internazionale apre stasera il sipario a Lecce: è il Gala Hommage a Marika che si svolgerà presso il Teatro Politeama Greco alle 21. Porterà in Puglia grandi coreografi e ballerini internazionali per chiudere il ciclo di esami internazionali del metodo della maestra Marika Besobrasova e farle un omaggio.

Le eccellenze della danza

Ma andiamo con ordine. Danzeranno questa sera eccellenze della danza europea provenienti da compagnie e scuole di ballo tra le più importanti del continente: molti di loro si sono perfezionati con gli insegnamenti della mitica insegnante e direttrice dell’“Académie Princesse Grace” di Montecarlo, Marika Besobrasova, scomparsa nel 2010. Il Gala quindi porta in scena artisti internazionali, alcuni con storie partite dalla Puglia: per la Compagnia Bejart di Losanna Alessandro Cavallo, ballerino di origine salentina con Mari Ohashi, diretti da Gil Roman; Francesca Raballo, Isabel Zabot, Francesco Polese, Andrea Carozzi, Ludovica Leccisi della Compagnia Eko Dance Project di Torino diretta dalla pugliese Pompea Santoro; Irene Lepera della Compagnia Lyric Dance Company; Sophie Mossa, Adam Takahashi, Sofia Maestri, Oswcar Ainscough dell’European School of Ballet di Amsterdam diretta da Olivier Wecxsteen.

La direzione artistica sarà di Domenico Levrè, ballerino professionista internazionale, Maitre de Ballet presso il Bejart Ballet Lausanne.

Anche per lui è un ritorno a casa perché è di origini pugliesi: “Ha mosso a Lecce i primi passi nelle scuole che promuovono questo evento e quindi omaggia la città da cui ha spiccato il volo verso un successo mondiale», spiega la presidente del Balletto Di Lecce, Maria Rosaria Di Lecce.

“Società internazionale Danza Classica”, Lecce sede d'esame per il 2023

Ogni anno la “Società internazionale Danza Classica” di Reggio Emilia organizza gli Esami Internazionali per tutti gli allievi dei maestri di danza classica affiliati. Per il 2023 è stata di nuovo scelta come sede dell’evento la città di Lecce, che nel 2022 aveva già ospitato lo stesso evento. Gli Esami si sono svolti da giovedì scorso con allievi provenienti da diverse regioni italiane, e si concludono oggi nel Gala Hommage a Marika. Quest’anno la Società Internazionale Danza Classica punta in vario modo a dare risalto agli studenti che si sono formati nel territorio e nelle scuole associate e anche a chi ha avviato un’attività professionale.

Il programma della serata prevede in apertura un “Defilè” degli allievi che hanno partecipato alla sessione di esami 2023, curato da Eva Calanni; seguirà poi un repertorio vario, con coreografie che spaziano dal balletto classico alle nuove espressioni del contemporaneo, con brani di coreografi che hanno fatto la storia della danza del ‘900.

«L’evento segna per noi tutti il consolidamento di un grande e profondo lavoro svolto con passione, perseveranza e vitalità – prosegue Maria Rosaria Di Lecce – perché la danza si esprima nella sua forma più forte, quella performativa, che si nutre del calore del pubblico e della gratificazione che ne deriva».

Il “Gala Hommage a Marika” ha il Patrocinio del Comune di Lecce e della Regione Puglia ed è aperto al pubblico.