Caro-carburante, ancora proteste: camionisti e agricoltori dalla Basilicata in arrivo in Puglia

Non si ferma la protesta degli autotrasportatori nonostante l'incontro di ieri con la viceministra Teresa Bellanova che ha annunciato 80 milioni di risorse per il comparto.

Alcune decine di trattori e tir - guidati da agricoltori e autotrasportatori che protestano per l'aumento dei prezzi del carburante - sono partiti dalla periferia di Matera per raggiungere Toritto (Bari) e sollecitare interventi del Governo.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Benzina, prezzi record ed effetto guerra in Ucraina: assalto ai... VIDEO Protesta autotrasportatori a Bari contro il caro carburante VIDEO Autotrasportatori protesta Brindisi

Disagi alla circolazione

I manifestanti si sono radunati a Matera dall'alba: lungo il percorso, sulla strada fra Altamura (Bari) e Toritto, è previsto che altri agricoltori e autotrasportatori si uniscano alla protesta.

La manifestazione, sorvegliata dalle forze dell'ordine, provocherà forti rallentamenti e disagi alla circolazione automobilistica in tutta la zona.

Le misure in campo

Un po’ di ossigeno a un settore che ribolle ormai da giorni: 20 milioni di euro per sostenere il costo pedaggi e 5 milioni destinati a implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate. E poi ancora il credito d’imposta pari al 15 per cento al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro e il credito d’imposta pari al 20% per sostenere l’acquisto di GNL (Gas Naturale Liquefatto), con un investimento complessivo di 25 milioni di euro. Queste misure condivise al tavolo di ieri sera presieduto dalla viceministra dei Trasporti Teresa Bellanova: un totale di circa 80 milioni che comporrà il decreto Energia per il sostegno al settore penalizzato da problematiche strutturali e dagli aumenti del costo carburante.