Salento, soldi per non controllare camionisti: per gli agenti della stradale assoluzioni e prescrizioni nel processo bis

Assolti nel processo d’appello bis i poliziotti della stradale accusati di aver omesso di controllare gli autotrasportatori in transito ricevendo in cambio denaro e regali. Nessun colpevole dunque per la Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua (presidente Giovanni Surdo), con la motivazione “perché il fatto non sussiste”.

Per alcuni casi è invece intervenuta la prescrizione.

Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro 90 giorni.

I fatti

A questa fase processuale si è giunti dopo che nel maggio dello scorso anno la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio le condanne per i 13 agenti. I poliziotti della stradale erano finiti a processo a seguito dell’indagine del 2009 coordinata dall’allora sostituto procuratore della Dda Guglielmo Cataldi, sulla base di un esposto anonimo depositato in Procura, in cui venivano riportati presunti illeciti con nomi degli agenti e delle aziende che sarebbero state coinvolte nella vicenda.

Il nuovo processo in appello, a distanza di 14 anni, ha portato all’assoluzione di Giuseppe Amenini, 60 anni, di Maglie; Fabio Cazzato, 55 anni, di Lecce; Paolo Centonze, 62 anni, di Cavallino; Cosimo De Giuseppe, 75 anni, di Lecce; Impero Delle Donne, 55 anni, di Martignano; Salvatore Lanza, 61 anni, di Lecce; Temistocle Parlangeli, 54 anni, di Guagnano; Anna Petrelli, 51 anni, di Vernole; Giuseppe Piccinno, 65 anni, di Aradeo; Cosimo Rampino, 62 anni, di Trepuzzi; Angelo Rapanà, 50 anni, di Campi Salentina; Ugo Rizzello, 60 anni, di Seclì; Roberto Tarantino, 69 anni, di Copertino. Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati Laura Minosi, Donata Perrone, Giancarlo Dei Lazzaretti, Luigi Corvaglia, Michele Palazzo, Francesco Tobia Caputo, Giuseppe Corleto, Luigi Rella, Stefano De Francesco, Francesca Conte, Antonio Savoia, Michelangelo Gorgoni, Maurizio Papa, Antonio Bolognese.