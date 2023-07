Caldo, bollino arancione in quattro città di Puglia: Cerbero infiamma il weekend. Temperature oltre i 40 gradi/Le previsioni meteo

Caldo e afa in Puglia anche nel fine settimana. L'anticiclone africano Cerbero difende le regioni del Nord ma infuoca quelle del Sud con temperature che supereranno i 40 gradi. In Puglia ben quattro le città da bollino arancione per ondate di calore per la giornata di domani - 14 luglio - Barletta, Foggia e Taranto - entrambe con bollino arancione anche per sabato 15 e domenica 16 - e Trani. Le previsioni meteo non annunciano nulla di buono: si dovranno fare i conti con ondate di calore e notti insonni.

Le previsioni generali

L'anticiclone africano Cerbero ritorna a proteggere il Nord ed è sempre forte sul resto d'Italia, fanno sapere gli esperti de ilmeteo.it. Puglia. Temperature in graduale aumento al Nord».

Venerdì 14 luglio

Nord: L'anticiclone Cerbero torna a imporsi su tutte le regioni, ma con ultime precipitazioni mattutine al Nordovest, sarà soleggiato altrove. Centro: Venerdì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 36°C in Toscana. Sud: Anticiclone africano Cerbero sempre presente: il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 41 gradi in Puglia.

Sabato 15 luglio

L'anticiclone sub tropicale Cerbero si rafforza per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime torneranno a superare i 34 gradi. Centro: Con l'anticiclone africano anche questa giornata sarà soleggiata e molto calda. Le temperature massime toccheranno punte di 36 gradi. Sud: Atmosfera stabile con l'anticiclone africano Cerbero quindi avremo un ampio soleggiamento e temperature massime superiori ai 34/35 gradi.

Domenica 16 luglio

Nord: Arriva l'anticiclone africano Caronte pertanto questa giornata sarà tutta soleggiata, temperature diurne fino a 38°C in pianura. Centro: Domenica, l'anticiclone africano Caronte invade le regioni pertanto oltre al sole cocente, le temperature massime potranno toccare i 38°C. Sud: Domenica, arriva l'anticiclone Caronte e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime sfioreranno i 37-38°C su molte città. (ANSA).