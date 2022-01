Covid, 11mila nuovi positivi e 8 morti. Vaccini ai bambini, Puglia al primo posto in Italia

Nuova "fiammata" del virus in Puglia dopo la flessione dei giorni scorsi: nelle ultime 24 ore in tutta la regione sono stati 11.055 i nuovi casi di contagio registrati (ieri erano 7.855) su 73.588 tamponi processati (ieri erano 69.159). All'elenco delle vittime registrate dall'inizio dell'anno - circa 200 morti in quattro settimane - si aggiungono altri 8 decessi (ieri le persone decedute erano 13. In crescita anche il tasso di positività pari al 15%.

Bari resta in testa alle province per maggior numero di nuovi casi

In relazione al riparto territoriale dei nuovi casi di contagio, resta in testa la provincia di Bari con 3.293 casi. Seguono la provincia di Lecce con 2.400 casi, Foggia con 1.731 nuovi positivi, Taranto con 1.473 casi, Barletta-Andria-Trani con 1.045 nuovi contagi e Brindisi con 987 positivi. Tra i residenti fuori regione ci sono 77 casi e altri 49 per i quali la provincia è in definizione. Delle 138.467 persone attualmente positive 731 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva.

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,1%, 17,5 punti sopra la media nazionale. Il 20% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,6% della media nazionale).