Allarme contagi sottostimati, l'Iss: "Anche in Puglia forte ritardo di notifica dei nuovi casi"

C'è anche la Puglia tra le nove regioni sulle quali punta i riflettori l'Istituto superiore della Sanità. Secondo gli esperti dell'Iss la frenata di Omicron, il calo dell'incidenza e l'appiattimento della curva dei contagi da Covid potrebbe essere solo appartente. E ciò a causa del “forte ritardo di notifica" dei nuovi casi da parte di nove Regioni, si legge nel bollettino settimanale della sorveglianza integrata.

L'Iss: "Tracciamento saltato e nuovi casi comunicati in ritardo"

“Si ribadisce che anche in quest’ultima settimana – si legge nel report – il numero di casi notificati dalle regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e dalla P.A. di Bolzano risentono di un forte ritardo di notifica dovuto a difficolta’ tecnico-organizzative e alla forte pressione sui servizi sanitari. Pertanto non tutti i casi diagnosticati dalle regioni sopra descritte sono stati segnalati al sistema di sorveglianza integrato COVID-19. La lieve diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale si spiega “anche verosimilmente” con “la forte sottonotifica”.

I "numeri" della Puglia nel monitoraggio settimanale

I primi segnali positivi sulla frenata del contagio in Puglia sono stati evidenziati proprio nelle scorse ore attraverso il monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. A partire dall’incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti: nl periodo compreso tra il 21 e il 27 gennaio l’incidenza si sarebbe attestata a quota 1.44,6 casi. Nei sette giorni precedenti - tra il 14 e il 20 gennaio - lo stesso indicatore era paria a 1.647,4 casi. E ancora, in relazione all’indice di diffusione del contagio Rt, rispetto alla scorsa settimana in tutta Italia, è cresciuto il numero delle regioni che presentano un indice Rt inferiore alla soglia di guardia di 1. Tra le eccezioni, tuttavia, rientra proprio la Puglia con un Rt pari a 1.1. Sulla base dell'allert dell'Iss, tuttavia, ora anche questi numeri potrebbero cambiare.