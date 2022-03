Benzina alle stelle, in Puglia oltre quota 2,3 euro per litro. In arrivo il decreto del governo: verso il taglio delle accise

Ancora prezzi folli ai distributori: in Puglia nella giornata di oggi la benzina ha superato quota 2,3 euro per litro. Con picchi sino a 2,5 in alcune stazioni di servizio sulle strade provinciali e sulle statali. Stesso andamento al rialzo anche per il diesel e anche in questo caso prezzi sopra la soglia dei 2,3 euro per litro. Ma la fiammata continua anche su gas e luce. E le famiglie e le imprese ormai versano in gravi difficoltà.

Il governo al lavoro sul decreto

In queste ore il governo sta cercando di correre ai ripari studiando misure mai applicate sino a questo momento. Il premier Mario Draghi, tra l’altro, insieme al ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani, ha presentato a Bruxelles un piano che prevede un tetto massimo per il gas in tutta l’Unione europea. In attesa di un accordo su base europea, tuttavia, Palazzo Chigi lavora a un decreto da approvare in tempi record per evitare l’ennesimo rincaro. A partire dall'ipotesi di tagliare le accise su benzina e gasolio per ottenere un risparmio immediato del 10%.

Il taglio delle accise sulla benzina

Due le ipotesi al vaglio: la prima passa attraverso una tassa sugli extra profitti delle società del settore. Risorse che poi servirebbero per ridurre il costo delle bollette. La seconda prevede un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia. Infine c’è la riduzione delle accise. Un pacchetto di misure che, come si diceva, potrebbero garantire un risparmio del 10% sul costo del carburante. A fronte dei 2,3 euro per litro odierni, per esempio, i costi si ridurrebbero di 23 centesimi per litro. Il costo di un litro di benzina o gasolio si aggirerebbe a poco meno di 2,1 euro al litro.