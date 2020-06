Autosegnalazione per chi rientra in Puglia, ma il sito della regione è in tilt

"Servizio in aggiornamento, a breve sarà possibile compilare il modulo", e il sito della Regione va in tilt. Troppe le segnalazioni di chi da oggi può rientrare o andare in Puglia per vari motivi. Non c'è obbligo di autocertificazione ,a ci si deve segnalare provenendo da altre regioni, dai paesei dell'area Schengen o dagli stati Uniti.



Il risultato è che nel primo giorno di rientri non ci si può registrare. «Prima doveva essere su base volontaria, poi la segnalazione dell'arrivo in Puglia è diventata obbligatoria. Quando, stamattina, tantissimi pugliesi

di ritorno hanno tentato di rispettare l'obbligo, il sito è risultato inaccessibile e abbiamo ricevuto telefonate dai

cittadini che chiedevano come fare per accedervi, dove poter scaricare il modulo e come mai il sistema fosse inaccessibile», denunciano i consigliere regionali di Fratelli d'Italia, Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo.



«Domande - aggiungono - che inevitabilmente rivolgiamo al presidente Michele Emiliano che, nella fretta delle comparsate in tv, forse si è ricordato tardi di dare indicazioni per il rientro in Puglia». «Ad Emiliano - concludono - chiediamo anche di chiarire se la segnalazione di ingresso in regione dovrà valere anche per chi da oggi si trasferisce per un periodo limitato (ad esempio una settimana) in un'altra regione e poi fa rientro in Puglia». © RIPRODUZIONE RISERVATA