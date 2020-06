“Indovina chi viene a cena”: a tavola e a suon di musica con le aziende del territorio. Dal Nord Salento l'impulso per la ripartenza

“Indovina chi viene a cena - piccole storie di imprese memorabili” è il titolo dell'iniziativa che sarà avviata, a Leverano, nel Salento, a partire dall'8 giugno, alle 20.30. Un progetto di comunità per risollevare le sorti delle aziende cittadine, «fra palco e cucina», dopo i duri mesi di isolamento legato alla pandemia da Covid-19. E di farlo grazie all'aiuto di un attore (Francesco Zecca), uno scrittore (Michele Fiore) e una cantante (Martina Zecca). Saranno loro a tessere le fila del futuro che verrà, a cominciare dall'8 giugno intorno a una tavola imbandita. «Perché è a tavola che si prendono le decisioni importanti e qui si tratta di scrivere una nuova avvincente pagina, con la giusta combinazione di fiducia, positività e fatica. Spolverizzare il tutto di ricordi gentili e servire con cura»: questa la ricetta del trio, che riunirà nella storica pizzeria leveranese “Da Franco” piccole e grandi aziende del tessuto economico del territorio, fra Leverano e i comuni vicini.



Alla “mise en place” penseranno Francesco e Michele, coppia artistica collaudata nel raccontare storie di territorio, coppia che dopo aver fatto visita ad ogni azienda e aver realizzato un’intervista ad hoc per conoscerla più a fondo, stenderanno una sorta di story board che diventerà poi rappresentazione teatrale durante ogni cena a tema. Martina darà il tocco gentile del canto, rigorosamente a cappella, in linea con la genuinità, filo conduttore dell’iniziativa. Un progetto che racconta e riavvicina, in un periodo di nuove distanze da percorrere.



«Sarà ogni volta un’incognita e una scoperta – spiega Francesco Zecca -, perché da ogni intervista potrà venire fuori una spy story, una commedia, una storia d’amore e chissà cos’altro». Niente a che vedere con forme di pubblicità fini a se stesse. Ogni leveranese metterà nel piatto, infatti, solo ciò che ha, contribuendo così a creare una catena virtuosa di rilancio economico. Dall’arte del canto, del teatro e della scrittura, alle evoluzioni culinarie passando per il cuore e la prossimità.



Fra le aziende che hanno aderito all’iniziativa: Azienda Vivaistica Fabio Zecca, Agricola dell’Arneo, Birra Salento srl, Cantina Vecchia torre, Oleificio cooperativo Leverano, Azieda Agricola Antonio Paglialunga, Azienda Agricola Politano Giovanni Mario, Antichi sapori, Azienda Agricola Giovanni Durante, Cantina Conti Zecca, Cooperativa San Rocco, Clossa Lab, Toccasana Salentina di Carlo Paladini.



Chiunque potrà aderire all'iniziativa inviando la richiesta di “racconto “ alla pagina FB e IG del Ristorante Pizzeria “Da Franco” e Francesco e Michele verranno ad ascoltare la vostra storia e creare la vostra serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA