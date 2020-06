Centro storico preso d'assalto: assembramenti fuori dai locali fino a notte fonda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono caduti nel vuoto gli inviti alla prudenza e al rispetto delle regole di distanziamento lanciati in questi giorni da più parti. La vita notturna di Lecce è tornata scoppiettante e le strade del centro storico brulicano di giovani e giovanissimi, senza mascherina e vicini gli uni agli altri. E senza, peraltro, che nell'arco dell'intera sera si sia registrato l'intervento di qualche agente della Municipale, impegnata in questi giorni particolari - insieme alle altre forze dell'ordine - a evitare assembramenti di sorta durante l'intero arco della giornata.Nei giorni scorsi, sia i vigili urbani che la Polizia hanno elevato diverse contravvenzioni nella movida, misurandosi spesso con un comportamento non proprio conciliante da parte di chi è stato fermato. Come è accaduto a Gallipoli, dove un giovane ha minacciato un agente di spingerlo giù dai bastioni o, ancora, in Galleria Mazzini a Lecce, dove alcuni ventenni hanno prima tentato di darsi alla fuga, per poi negare i dati per l'identificazione ad alcuni agenti di Polizia intervenuti sul posto. Entrambi gli episodi si sono conclusi con multe e denunce.Ieri sera, centinaia sono stati i ragazzi riversatisi in piazzetta Santa Chiara, cuore della movida leccese, per la gioia dei titolari dei locali - costretti a tenere le serrande abbassate da marzo a pochi giorni fa - e scatenando, però, la preoccupazione di molti adulti, che hanno condiviso foto e video sui social, invitando a maggiore attenzione.