Belloluogo, Montefusco e Villa comunale: da lunedì ingresso libero

Da lunedì prossimo, 15 giugno, l’accesso al parco Belloluogo, al Campo Montefusco di Santa Rosa e alla Villa comunale di Lecce non sarà più condizionato alla prenotazione e saranno estesi gli orari di apertura: la Villa comunale sarà aperta dalle 9 alle 22.30; il parco di Belloluogo dalle 9 alle 23 e il Campo Montefusco di Santa Rosa dalle ore 8 alle ore 23.«In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, l’ultimo decreto firmato dal presidente Conte mantiene il divieto di assembramento in parchi e giardini pubblici – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – vigileremo dunque sull’affollamento di questi luoghi, per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’uso della mascherina, anche all’aperto, nelle situazioni nelle quali è necessario. In questo periodo l’utilizzo della piattaforma Parkforfun ci ha dato modo di gestire in ordine e sicurezza, sulla base delle capienze massime stabilite per il rispetto del distanziamento sociale, l’accesso di circa 6mila persone. Che, per inciso, non hanno manifestato difficoltà particolari nell’utilizzo di tecnologie che sono ormai alla portata di tutti per numerose attività quotidiane. Ringrazio la Protezione Civile e il personale Lupiae che hanno collaborato al contingentamento degli accessi e la piattaforma ParkforFun che ha curato la parte tecnologica».