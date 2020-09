Allerta meteo arancione su tutta la Puglia: venti di burrasca e forti temporali nelle prossime 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti forti e temporali su tutto il Mezzogiorno e sulla Puglia . Per le prossime ore la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione, cioè di livello medio alto. La perturbazione che ha investito l'Europa centro-meridionale colpirà il Centro e Sud Italia nei prossimi giorni, a partire da domani. A partire dalla serata di oggi sono previste, su tutta la Puglia, precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Domani, domenica 27 settembre, ci saranno inoltre venti di burrasca su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e sulla nostra regione.L'allerta della Protezione civile durerà per le prossime 48 ore, con un rischio vento alto in tutta la Puglia. Dalle ore 8 di domenica 27 e per le successive 12 ore l'allerta riguarderà anche il rischio idrogeologico e i temporali, ma sarà arancione sul Nord della Puglia e gialla sul resto del territorio regionale. Ci saranno «venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».