Dopo le Comunali/Le mezze coalizioni in Puglia e gli equivoci interi

Non esistono più le mezze stagioni, ma le mezze coalizioni sì. Almeno in Puglia. Definizione di “mezza coalizione”: tronconi di partiti, movimenti e liste, moduli componibili da assemblare a piacimento e in base alle opportunità del momento, senza troppa progettualità. In Puglia su questo c’è una vera e propria scuola d’alta formazione, ormai. E ad ogni appuntamento elettorale va in scena un saggio, sempre (più) sorprendente e dagli effetti imprevedibili.

Il tutto agevolato dall’additivo fondamentale dell’ormai mitologico civismo, che è come il nero: sta bene su tutto, sfina ciò che è ingombrante, sfuma le differenze e non impegna. Il magistero delle mezze coalizioni che diventano tutte insieme, e incastrate l’una con l’altra, maxi aggregazioni è nel centrosinistra. Anzi, no: non si chiama più così. Ormai Michele Emiliano ci ha preso gusto e ad ogni tornata di amministrative fa il funambolo delle parole: l’altroieri, nella reazione a caldo sul voto, ha parlato ancora una volta di «coalizione che governa la Regione Puglia». Ormai un marchio. Meglio una dicitura neutra e risparmiarsi le etichette troppo impegnative ed eccessivamente vincolanti: «Coalizione di Puglia» o «dei pugliesi». E più avanti, sempre nella stessa nota stampa alzando il tiro: «continua a dare buoni frutti questo dialogo tra Pd, M5s, liste civiche e centrosinistra». Insomma: come se il centrosinistra fosse un contenitore misterioso e distinto dai partiti che dovrebbero abitarlo e animarlo. Pezzi, tronconi, moduli, e di volta in volta si monta, smonta, allarga e restringe. Il bricolage della politica, ispirato dalle necessità e dalle convenienze. Intanto il Pd pugliese coltiva - soprattutto in chiave ballottaggi - la pia illusione dell’intesa strutturale e stabile con M5s (a Brindisi crollato al 5%), sinistra, movimenti, un’intesa che c’è e non c’è, funziona o solo in parte, alla disperata ricerca di una centralità oscurata e divorata dall’emilianismo. Elly Schlein, la segretaria nazionale dem, accenna invece ad «alleanze sui temi», e però con i compagni di viaggio fondamentalmente in un ruolo gregario. Almeno tre linguaggi diversi o comunque non proprio simili: Emiliano, la segreteria regionale Pd e il quartier generale della leader.



Di grandi coalizioni pugliesi frutto di mezze coalizioni ce ne sono in abbondanza. Tra i tanti, poi, c’è l’abbagliante caso Monopoli: il sindaco uscente di centrodestra, Angelo Annese, è stato riconfermato con un bulgaro 70% ed esultano tutti, da Forza Italia e FdI fino pure a Con, la civica di punta di Emiliano. «Risultato straordinario e affermazione del civismo», dice il consigliere regionale Stefano Lacatena, ex forzista ora emilianiano doc, «le forze civiche della coalizione Annese hanno portato a casa una percentuale eloquente, oltre il 52%», un avvertimento a tutti, agli alleati di centrodestra e centrosinistra.

E il governatore gongola sotto la barba: Monopoli capitale della felicità di tutti. A margine: il Pd e il M5s correvano ognuno con un proprio candidato. E, altra nota a margine, soprattutto nel Barese il civismo - che è cosa diversa dalle canoniche civiche - in molte realtà ha stritolato il Pd, fino persino a farlo scomparire dalla scheda. Ed è un ulteriore spunto di riflessione.



Anche nel centrodestra c’è un problema di mezze coalizioni, nel senso che non sono tutti così convinti per intero di voler stare insieme. Il governo nazionale è un ottimo collante, ma non basta. E in Puglia è una corsa dei singoli partiti a rivendicare successi, primati, primogeniture sui candidati vincenti, sgambetti sottobanco e silenziosi tentativi di smarcamento da sconfitte e scelte disconosciute o comunque non condivise del tutto. Sta accadendo proprio in queste ore. Insomma: non si rema tutti e sempre nella stessa direzione. E le strategie all’insegna delle contaminazioni (Emiliano fa scuola, evidentemente) spuntano pure nel centrodestra: Giuseppe Marchionna, candidato al ballottaggio a Brindisi, è un socialista fin qui estraneo al mondo conservatore; Francesco Spina, anche lui al secondo turno a Bisceglie, ha nel curriculum un passato col centrodestra, poi una lunga stagione di fedeltà a Emiliano e adesso è ritornato alla base.



Ibridare e rimescolare con accordi trasversali è perciò pratica ormai diffusa. Resta da capire quanto e come si tratti di schemi in grado di reggere all’usura del tempo. Queste elezioni sono state e sono, come detto nei giorni scorsi, un ballo in maschera per tutti, da sinistra a destra: strategie a carte coperte, puntando una quota non esorbitante di fiches sulle Amministrative 2023, tutti in posizione d’attesa e con lo sguardo proiettato sulle sfide e sul bottino del prossimo biennio, dunque su Europee, Comunali di Bari e Lecce e Regionali.

Ecco il punto: il gioco delle coalizioni a geometria variabile, i verdetti delle Comunali (ballottaggi in primis) e le ambizioni di partiti e leader in che modo incideranno sulle prossime mosse? Presto per dirlo. Ma con un’avvertenza: la stagione delle mezze coalizioni che con disinvoltura si dividono, riabbracciano e ricombinano rischia di diventare quella degli equivoci interi, e d’essere un’incontrollabile bomba a orologeria, a sinistra e a destra, per partiti, movimenti, vecchi e nuovi leader. Un ordigno che potrebbe esplodere proprio al momento delle decisioni cruciali verso gli appuntamenti che contano.

Amministrative in Puglia, preludio alla nuova fase politica anche in vista di Europee, Bari, Lecce e Regionali. Ecco gli scenari