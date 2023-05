Diversi ritorni clamorosi ma anche tanti nomi nuovi. Con i numeri definitivi dei candidati nelle varie liste a sostegno dei quattro aspiranti sindaco, è possibile stabilire la composizione del consiglio comunale in caso di vittoria al ballottaggio, dopo il 28 e 29 maggio, di Giuseppe Marchionna per il centrodestra o di Roberto Fusco per il centrosinistra. Tutto questo escludendo apparentamenti formali che, invece, cambierebbero ulteriormente la composizione dell’assise cittadina.

APPROFONDIMENTI GLI ESITI DEL VOTO Elezioni a Brindisi: Forza Italia, Pd e partiti maggiori in crescita, flop M5s. E Quarta scalza Antonino come record di preferenze BRINDISI Brindisi, Rossi ultimo. Sarà ballottaggio Marchionna-Fusco: «Si apre tutta un'altra partita». Le dichiarazioni L'ANALISI Amministrative in Puglia, preludio alla nuova fase politica anche in vista di Europee, Bari, Lecce e Regionali. Ecco gli scenari

I numeri: l'ipotesi Marchionna

Dal punto di vista numerico, ad essersi avvicinato maggiormente alla vittoria è Marchionna, che ha ottenuto il 44 per cento. Se fosse lui a spuntarla al secondo turno, dunque, il consiglio sarebbe composto in questo modo: per Forza Italia Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Teodoro Pierri e Luca Tondi; per la Casa dei Moderati Luciano Loiacono e Raffaele De Maria; per la Lega Ercole Saponaro; per la civica Marchionna Sindaco Antonio Bruno, Teodoro Scarano e Daniela Maglie; per il Partito Repubblicano Gabriele Antonino, Veronica Mastrogiacomo e Alessandro Miceli; per Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo, Cesare Mevoli e Roberto Quarta. All’opposizione ci sarebbero, invece, Riccardo Rossi; Pasquale Luperti e Michelangelo Greco per il Movimento Regione Salento; per il Partito democratico Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio e Denise Aggiano; per il Movimento 5 Stelle Pierpaolo Strippoli; per Impegno per Brindisi Alessandro Antonino e Salvatore Giannace; per la civica Fusco Sindaco Diego Rachiero.

Tutto questo senza considerare gli almeno otto o nove assessori, che se pescati dai candidati al consiglio comunale farebbero scattare i primi (e in qualche caso anche i secondi) dei non eletti. Tra questi potrebbero verosimilmente esserci Tiziana Martucci per Forza Italia, Lidia Penta per la Lega, Maurizio Colella per la Casa dei Moderati, Giuseppe Carletti per la civica Marchionna Sindaco, Alessia Lanotte per il Partito Repubblicano e Antonio Pisanelli per Fratelli d’Italia.

I numeri: l'ipotesi Fusco

In caso di vittoria di Fusco, che al primo turno ha ottenuto il 33,32 per cento e dunque avrebbe - almeno in teoria - la necessità di racimolare più voti per farcela al ballottaggio, il consiglio sarebbe composto in questo modo: per il Partito democratico Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio, Denise Aggiano, Rosella Gentile, Maurizio Pesari, Tiziana Brigante, Isabella Lettori e Giuseppe Massaro; per Impegno per Brindisi Alessandro Antonino, Salvatore Giannace, Luca Volpe e Antonio Manfreda; per il Movimento 5 Stelle Pierpaolo Strippoli, Valeria Puca e Paolo Le Grazie; per la civica Fusco Sindaco Diego Rachiero, Francesco D’Aprile e Oronzo Minno; per Ora tocca a noi Giulio Gazzaneo.

Anche in questo caso, non si tiene conto delle possibili surroghe successive alla nomine degli assessori che darebbero spazio ai primi dei non eletti ed in alcuni casi anche ai secondi. Ad avere maggiori possibilità in questo senso, in caso di vittoria di Fusco, sono Oreste Pinto per il Pd, Fabrizio Di Rienzo per Ora tocca a noi, Antonella Di Campi per il Movimento 5 Stelle, Marco Stasi per Impegno per Brindisi, Vito Fumai per la civica Fusco Sinaco.

All’opposizione, invece, in caso di vittoria del centrosinistra ci sarebbero Riccardo Rossi; Pasquale Luperti e Michelangelo Greco per la lista Movimento Regione Salento; Giuseppe Marchionna; per Forza Italia Gianluca Quarta, Livia Antonucci e Cosimo Elmo; per Idea Luciano Loiacono; per la civica Marchionna Sindaco Antonio Bruno; per il Partito Repubblicano Gabriele Antonino; per Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano e Maria Lucia Vantaggiato.