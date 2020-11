Effetto mascherina sul viso: come truccare gli occhi anche per Natale

Se è vero che la bellezza sta nello sguardo, allora è un mondo di bellezza pura perché questa terribile pandemia ha coperto dietro una palizzata di mascherine il resto del nostro viso. Sguardi preoccupati, sguardi incerti, sguardi attenti ma anche sguardi di speranza, di voglia di vivere, di amore. Gli occhi parlano mentre il resto è diventato muto. E se «la cosmetica è la scienza dell’ordine universale, la morale suprema che determina il mondo» come scrive Amélie Nothomb, allora per far quadrare i conti con il cosmo, ci dovremmo affidare ai trucchi per cercare di dire al meglio qualcosa di noi. Il make-up è cambiato, facciamo più attenzione a rime, palpebre e sopracciglia. Guardiamo alle donne arabe e copiamo, loro dietro il velo, noi dietro le mascherine. E soprattutto a Natale, facciamo brillare lo sguardo osando col colore e con prodotti top da prendere al volo con il prossimo Black Friday. A partire dalle sopracciglia che hanno assunto un ruolo da protagoniste. Dimentichiamoci le ali di gabbiano spennacchiate e le forme sottili anni ‘70. L’industria cosmetica ha cavalcato questa ritrovata attenzione ed è stato il boom. Indispensabili i kit per la cura delle sopracciglia, come matite e pennelli di precisione per delineare e riempire, ma anche mascara effetto gel per pettinare e fissare. La matita correttore Couvrance di Avene (15 euro) trucca e attenua le imperfezioni in modo naturale grazie alla mina da un lato e al pennello dall’altro. Illumina lo sguardo, ha un potere coprente elevato, resiste all’acqua, al sudore, ed è no-transfer. Mascara e eyeliner o matita.

Per il rimmel si può osare anche qualcosa di colorato ma è necessario scegliere lo scovolino perfetto e la texture capace di evidenziare le ciglia. Il Mascara Volume Effet Faux Cils firmato Yves Saint Laurent (36,90 euro) è composto da formula arricchita dall’estratto di foglie di noce che esalta il colore naturale delle ciglia, e l’olio di argan marocchino le rende morbide, nutrite e belle. L’eyeliner o la matita cerchiano lo sguardo ed esaltano il colore degli occhi. Non esiste solo il nero ma differenti varianti come le matite occhi waterproof di EuPhidra con mina retrattile (13,90 euro) dalle tonalità pastello che assicurano un trucco degli occhi intenso e di lunga durata. Gli ombretti meritano un capitolo a parte. Tutti quelli neutri, impalpabili, beige che per tanti anni sono stati fedeli compagni di make up ora sembrano passare nel reparto “lavoro davanti allo schermo e sono in riunione su Zoom”. Ma appena si esce colorare gli occhi è la nostra risposta alla triste mascherina, per non parlare dell’arrivo del Natale, quando la voglia di positività è più forte di tutto. Largo quindi a nuance audaci, colori forti come il verde, l’oro, l’argento.

La Palette Fashion Flirty di Chiara Ferragni per Lancôme (73,90 euro) è un concentrato di vitalità che illumina gli occhi e fa brillare lo sguardo. Givenchy ha pensato, con la Black to Light (50,50 euro) ad una palette occhi composta da 3 ombretti a motivo natalizio, 2 sfumature satinate ed 1 opaca. «La scelta dell’ombretto va fatta a seconda della stagione armocromatica a cui appartenete», dichiara Pablo di Gil Cagné. Per stagione armocromatica si intende la palette che meglio si intona al colore di capelli, incarnato ed occhi. «Sull’applicazione consiglio invece di stendere un colore intenso, scuro, sulla palpebra mobile, la transizione nella piega, e il punto luce sotto l’arcata sopraccigliare. Per rendere l’ombretto cremoso così da fissarlo meglio e in modo più duraturo si può bagnare il pennellino piatto con il tonico con l’acqua termale». Chi vuole osare con un make up prezioso, che non passi inosservato, può sorprendere con il cofanetto Stone Vibes Set Bespoke di Urban Decay (59,90 euro), tre pezzi esclusivi in limited edition per un make up occhi natalizio dallo scintillio unico, grazie alle pietre preziose presenti nella mini palette di ombretti, super cremosi, a lunga tenuta.

I CONSIGLI

Creme e lipstick: il viso non rimane acqua e sapone

1 - La pelle luminosa è liquida

Dietro la mascherina la pelle va curata e resa bella, levigata, radiosa. Ecco perché ogni donna dovrebbe conoscere la “Luce Liquida” di VeraLab (100 ml, 20 euro) creata dall’Estetista Cinica, soprattutto in un momento come questo. È una lozione viso illuminante con una piccola quantità di acido salicilico che, grazie ad un’azione esfoliante e rigenerante calibrata e progressiva, affina la grana della pelle, riduce i pori dilatati, combatte e previene le impurità donando tantissima luce all’incarnato. Si tampona sul viso pulito una o due volte al giorno, a seconda della necessità, con un dischetto di cotone, oppure direttamente sull’imperfezione da trattare con i polpastrelli, e non va risciacquata.

2 - Rossetto sì: ecco come non lasciare tracce

«Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate». Sono le parole di Coco Chanel, mai state più attuali. Anche dietro la mascherina. Il segreto sono i rossetti matte o quelli no-transfer. Chanel propone Le Rouge Duo in 28 tonalità (35 euro) per labbra effetto specchio fino ad 8 ore dopo l’applicazione. Il rossetto è composto da due formule. La parte liquida è formata da un’associazione di polimeri innovativi, per offrire lunga tenuta, un olio gelificato anti-sbavatura, e micro-pigmenti, per intensificare il colore e migliorare l’aderenza. Il gloss è un mix di oli e di cere, per offrire comfort e una brillantezza straordinaria.

3 - Calendari dell'avvento: una coccola al giorno

Prepararsi al Natale regalandosi una coccola beauty al giorno. Impazzano i calendari dell’avvento, per tutti i prezzi. Quello di Benefit, “Shake Your Beauty” (74,90 euro), ad esempio, racchiude 12 tra i prodotti best seller del brand in formato mini, con focus sullo sguardo (tra cui Gimme Brow+ n.3 1,5 g, Precisely, My Brow Pencil n.3 0,04 g, The POREfessional 7,5 ml e Hoola 4 g). Dior apre l’Atelier dei Sogni e rivela la sua magia sotto un cielo stellato grazie alla creazione dell’artista e illustratrice Safia Ouares. Dietro a ciascuna delle 24 finestre del calendario (350 euro) ci sono le versioni mini di profumi, rossetti, mascara, ombretti e creme.

