Campagne come discariche, l'allarme degli imprenditori: "I turisti vanno via sdegnati"

Emergenza rifiuti abbandonati nelle campagne, i titolari di masserie e agriturismi salentini gridano allo scandalo: «I turisti inorridiscono alla vista delle discariche abusive: la politica ci dia risposte concrete».Di anno in anno, il problema non fa che peggiorare, in barba alle campagne di sensibilizzazione e all’adozione della differenziata spinta da parte dei Comuni: frigoriferi, pneumatici, resti di cantieri edili, ma anche tanti, tantissimi sacchetti di utenza domestica “incorniciano” i bordi e le piazzole di sosta delle strade provinciali, ma anche i muretti a secco dei tratturi e delle ciclovie naturali. Un pessimo biglietto da visita, oltre che un vero e proprio oltraggio ambientale al territorio, che non fa onore ai salentini.E insorgono gli imprenditori locali, che hanno a cuore la salute del territorio e che ogni raccolgono in prima persona la spazzatura gettata, impunemente o quasi, intorno alle loro strutture.Come Cosimo Tafuro, presidente della rete di imprese “Terre di Cerrate”, che denuncia: «Nei giorni scorsi, abbiamo raccolto e differenziato 200 chilogrammi di plastica, vetro, metalli ed elementi di arredo abbandonati su via Monticelli, tra la Strada provinciale 100 e la 96. Eppure ancora non è venuta la Monteco (la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per il Comune di Lecce) a ritirarli. Attualmente, i casi più critici risiedono su Masseria Badessa e Masseria Provenzani, dove c’è una vera e propria discarica, piena di frigoriferi, sanitari, rifiuti industriali e pericolosi. I nostri clienti e i visitatori dell’Abbazia di Cerrate rimangono increduli davanti a questo spettacolo osceno e lo leggiamo nelle recensioni sul web: “Posti bellissimi, peccato che le campagne fossero piene di rifiuti”. Tra l’altro, le discariche sono punti di partenza di incendi, tanto è vero che come associazione abbiamo previsto un piano di presìdi antincendio. Ci siamo costituiti lo scorso anno per migliorare le condizioni ambientali in difesa dell’economia rurale e del turismo. La politica, che non è solo l’amministrazione comunale, deve darci risposte serie per combattere questo fenomeno».Restando sul versante adriatico, ma più a sud, la situazione non cambia: a Borgagne e dintorni, per esempio, è l’inciviltà delle imprese a farla da padrona. «Nelle mille stradine sterrate fino a Otranto, ho trovato materiale di risulta da attività edile, come piastrelle, sanitari, mobiletti e cucine vecchie – racconta Antonio Mariano, titolare di Masseria Costarella –. Appartengono a piccoli imprenditori, che magari lavorano in nero e non possono avvalersi di ditte specializzate nello smaltimento dei laterizi. Anche per questo ci siamo costituiti nell’associazione “Ngracalati”, che ogni anno fa la pulizia delle stradine limitrofe a Borgagne con attività di volontariato».