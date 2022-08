Tuglie, i telefonini non prendono e il sindaco va dai carabinieri a denunciare

Il sindaco di Tuglie, Massimo Stamerra, ha denunciato presso i carabinieri della stazione di Sannicola il mancato funzionamento delle linee telefoniche nel paese.

I telefonini non prendono

Ovunque, sul territorio comunale, si riscontrano delle difficoltà nella ricezione del segnale per la telefonia mobile con il risultato che è molto difficile poter comunicare o utilizzare i servizi web. Non è chiaro se si tratti di un guasto al ripetitore del segnale o c’è dell’altro. Ciò che è certo è che i telefoni restano spesso muti. «Il problema si era già verificato in passato - scrive Stamerra al comandante della stazione dei carabinieri di Sannicola e dagli ispettori del Ministero delle Telecomunicazioni è stata accertata la presenza abusiva di antenne di amplificazione di segnale che disturbano la rete già esistente: si ha il sospetto le cause del problema siano legate allo stesso tipo di abuso».

APPROFONDIMENTI BARI Soldi, tablet, biciclette e anelli: baresi distratti, persi 314 oggetti

Il sindaco chiede verifiche

Stamerra chiede, quindi, di poter verificare se i disservizi tanto patiti siano il frutto di comportamenti penalmente perseguibili di alcuni residenti del posto. Le problematiche riguarderebbero tutti gli operatori di telefonia mobile, quindi, in alcuni momenti della giornata, telefonare o mandare un sms o utilizzare whatsapp diventa un’impresa eroica e quando si riesce ad iniziare una conversazione, spesso, cade la linea. Con la denuncia presentata dal primo cittadino di Tuglie, i cittadini sperano di poter risolvere definitivamente il problema.