Far West nel Salento, due rapine in poche ore e colpi di pistola in aria: bottino di 1.600 euro

Rapinatore solitario in azione ieri sera a Tuglie. Due i colpi messi a segno: uno in tabaccheria e l'altro in un distributore di benzina.

La prima rapina è stata commessa nel pomeriggio nella tabaccheria De Salve. Qui il rapinatore, fatta irruzione nel locale, si è fatto consegnare il denaro in cassa, circa 600 euro, e poi è fuggito via a piedi.

Poche ore più tardi è tornato in azione: ha infatti commesso una rapina ai danni del distributore di benzina Q8, che si trova sulla circonvallazione, dove ha esploso anche alcuni colpi a scopo intimidatorio.

Con il volto coperto è entrato all’interno del bar, ha puntato la pistola scacciacani che impugnava contro il dipendente e si è fatto consegnare il denaro presente nel registratore di cassa. Nessuno ha opposto resistenza e il barista, intimorito ha acconsentito alle richieste dell’uomo. Quest’ultimo arraffate le banconote, circa mille euro, è fuggito via sparando due colpi in aria e al titolare della stazione di servizio non è toccato altro che chiamare i carabinieri.

Le indagini

Sul posto sono giunti i militari della stazione di Sannicola e di Gallipoli, che hanno avviato le indagini partendo dal racconto della vittima e dei presenti che hanno assistito alla scena. L’uomo, presumibilmente giovane, può essere lo stesso malvivente che alcune ore prima aveva messo a segno un' altra rapina, sempre a Tuglie, ai danni della tabaccheria De Salve, in via largo fiera. Stesso modus operandi. I militari, per risalire all’identità del malvivente hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di avere quanti più elementi utili alle indagini. L’uomo entrato in azione, secondo le testimonianze raccolte sarebbe arrivato e poi fuggito a piedi. E’ plausibile che ad attenderlo a pochi metri di distanza, ci fosse un complice.