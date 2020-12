Scompare per due giorni e i vicini danno l'allarme: anziano ritrovato cadavere

Un uomo di 80 anni è stato rinvenuto cadavere all'interno della sua abitazione in via don Luigi Sturzo a Tuglie, nel Salento. M.P. - queste le iniziali dell' anziano - viveva da solo e non aveva altri parenti oltre a una sorella, che vive in un paese diverso.

A dare l' allarme sono stati i vicini di casa che non vedevano l'uomo da due giorni. Sono intervenuti prima gli uomini della polizia locale che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Sannicola. Sfondata la porta, le forze dell'ordine hanno effettuato la macabra scoperta e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, purtroppo i soccorsi sono risultati vani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA