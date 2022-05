Tragedia nel B&b, 41enne trovato morto: nella sua stanza alcol e droga

Un uomo di Lecce - C.P, 41 anni - è stato trovato morto in una B&B in piazza Mazzini. L'allarme dato dai gestori è stato inoltrato prima alla centrale operativa del 118, ma il personale medico ha chiesto l'intervento della polizia una volta constatato che nella stanza ci fossero alcolici e droghe.

Gli approfondimenti disposti dal pm

Su disposizione del pubblico ministero di turno, Maria Vallefuoco, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi in attesa della visita del medico legale e dell'eventuale autopsia. In queste ore il magistrato deciderà se ci siano o meno i presupposti per avviare un'indagine per la ipotesi di reato di morte come conseguenza del reato di spaccio