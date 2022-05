Melpignano sotto choc: imprenditore muore di infarto durante la partita di Coppa Italia

E' morto all'Olimpico, guardando la partita della sua adorata Inter. La comunità di Melpignano, comune in provincia di Lecce, piange l'imprenditore Giuseppe Palma.

La morte durante la partita

Era andato a Roma per assistere alla finale di Coppia Italia Juventus-Inter insieme ad una delle sue figlie e al cognato quando durante il match si è sentito male sugli spalti. «Mi sento male», pare abbia detto ai famigliari prima di cadere in terra. Stroncato da un infarto. Da lì a poco il soccorso del 118: ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ha perso la vita così il sessantenne, Giuseppe Palma, imprenditore nel ramo dell'edilizia, personaggio noto in paese: nel 202 si era candidato al consiglio regionale con Fitto presidente.

L'imprenditore lascia la moglie Luciana e i cinque figli: Giovanni, Miriam, Elisabetta, Marta e Ludovica.

Ostuni, malore improvviso addio ad Angelo Iaia fondatore del gruppo Sloow Food